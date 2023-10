Casal do 'De Férias com o Ex' anuncia gravidez de gêmeos

Clara Maia e André Coelho anunciaram na manhã de hoje que esperam gêmeos. O casal ganhou sucesso ao participar da primeira temporada do "De Férias com o Ex", exibido em 2016 pela MTV.

Empresária do mundo fitness, a influenciadora aproveitou o aniversário de três anos de casamento com André para compartilhar com os fãs a notícia da gravidez. Ela ainda não deu outros detalhes sobre a gestação.

"Hoje completamos 3 anos de casados e eu queria dizer muitas coisas mas só consigo falar que agora somos 6! Eu, você, Tibau, Tita e os gêmeos", escreveu Clara na legenda do vídeo em que conta a notícia para o marido, na companhia dos dois pets do casal.