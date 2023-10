A Fazenda: Confira o poder escolhido da semana para a Prova de Fogo

Adriane Galisteu revelou nesta tarde qual foi o poder escolhido pelo público para o vencedor da Prova de Fogo de A Fazenda 2023 (RecordTV).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Prova de Fogo. Na dinâmica, os peões disputam o Poder do Lampião. Com ele, o vitorioso pode escolher entre as chamas Laranja e Branca e poderá intervir diretamente na formação da roça.

O poder da Chama Laranja foi escolhido pelo público. Segundo Adriane, a opção selecionada pelos espectadores foi a opção A: "Hoje, você é quem vetará um dos quatro roceiros da prova do fazendeiro".

O poder da Chama Branca só será divulgado ao vivo, durante a formação da roça.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais amado após eliminação de Nathalia? Resultado parcial Total de 819 votos 0,12% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 15,38% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 0,73% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 1,71% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,37% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 0,37% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 8,18% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 0,24% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 0,24% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 0,49% Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record 0,12% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 7,69% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 0,24% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 0,24% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 36,26% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 3,42% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 23,57% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,37% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 0,24% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 819 votos

Adriane Galisteu: os looks da peoa mais fashion de A Fazenda 2023