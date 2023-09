Zé Felipe, 25, fez uma tatuagem em homenagem à sogra, Margareth Serrão, mãe de Virginia.

O cantor tatuou "Magara!", apelido pelo qual chama Margareth, como explicou nos Stories. "Olha só a homenagem que o Zé fez hoje pra mim", comemorou a mãe de Virginia Fonseca.

Além do nome da sogra, Zé também tem tatuado no corpo o nome da mulher, das filhas Maria Alice e Maria Flor, da mãe, e do pai, Leonardo.