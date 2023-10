'Terra e Paixão': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 2 a 7/10

Aline acusa Irene de ter usado Vinícius para enganá-la. Anely cancela conta do site Hot Girl. Agatha diz a Angelina que dará um jeito de Antônio ficar com as terras de Aline só para ele, afastando Irene. Aline pede um tempo para Caio. Gladys desabafa com Andrade sobre sua situação com Tadeu. Aline avisa a Jussara que cancelou seu casamento. Jurecê aconselha Caio a esperar o tempo de Aline. Aline expulsa Antônio e Irene de suas terras. Zezinho aceita a proposta de Kelvin para ser sócio do bar. Luigi avisa a Caio que escutou Antônio orientar Ramiro contra Aline. Rodrigo comunica a Aline que o Juiz negou o pedido de cassação da liminar e avisa que ela terá que deixar sua casa e suas terras.

Sexta-feira, 6 de outubro

Rodrigo garante a Aline que entrará com uma ação criminal, acusando Vinícius e Irene de estelionato. Marino e Almeidinha perseguem Gregório. Irene aconselha Antônio a tentar falar com Ramiro para evitar que o capanga cumpra a sua ordem. Jussara enfrenta Ramiro ao ver o capanga ameaçando Aline. Jurecê abençoa Caio. Irene oferece dinheiro a Hélio para o engenheiro se afastar de Petra e deixar a cidade. Caio diz a Aline que rompe com o pai para ficar com ela, e pede à namorada que não o deixe.

Sábado, 7 de outubro

Hélio discute com Irene e não percebe que a mãe de Petra roubou a chave do quarto. Agatha acusa Antônio de interesseiro e diz que não deseja mais ver o ex-marido. Hélio conta a Petra que Irene ofereceu dinheiro para que ele se afastasse. Rudá revela a Yandara que aceitou o noivado por causa da mãe, que está doente. Andrade diz a Gladys que tem esperança de recuperar o amor de Lucinda. Ruan se apresenta a Agatha, dizendo ser irmão de Zulmira, sua amiga de cela, e pede dinheiro para não contar a ninguém sobre seus planos. Agatha coloca um pó na bebida de Ruan, sem que o rapaz veja. Aline se firma sobre suas terras e promete que irá vencer.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.