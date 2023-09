Setembro foi um mês terrível para casais de famosos; veja quem se separou

A cantora Luísa Sonza e Chico Moedas Imagem: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza, 25, anunciou o fim do namoro de 4 meses com Chico Moedas, 27, com uma carta ao vivo durante o Mais Você (Globo). A cantora leu o texto em meio a lágrimas, deixando bem claro que foi traída pelo influenciador.

O término aconteceu enquanto a música que a artista fez para o ex ainda figurava entre as mais tocadas do país.

Sandy e Lucas Lima

Sandy e Lucas Lima postaram um comunicado anunciando a separação Imagem: Reprodução

Sandy, 40, e Lucas Lima, 40, anunciaram o fim da relação de 24 anos na segunda-feira (25). Eles estavam casados há 15 anos e são pais de Theo, 9.