Rachel Sheherazade se defende ao ser taxada de racista em A Fazenda 2023

Na noite de sábado (30), Rachel Sheherazade comentou sobre pessoas em A Fazenda 2023 que têm lhe chamado de preconceituosa e racista.

Na parte externa da sede, em conversa com outros peões, Sheherazade relembrou sua fala sobre minorias durante a formação da primeira roça. "Meu voto é no Laranjinha. Ele é a grande mente por trás do grupo e toda essa combinação de votos parte dele. Acho um jogo moralmente inaceitável. São pessoas que representam minorias no Brasil e jogam oprimindo minorias", disse ela na ocasião.

Agora, a loira diz saber que estão usando essa fala para lhe chamar de racista: "O que eu falei sobre grupos oprimidos e opressores não retiro uma palavra. E eu sei que estão usando isso pra me pregar como uma pessoa preconceituosa e racista."

Rachel se defende e afirma que isso não condiz com suas atitudes: "Isso não condiz com a minha história. Quem conhece a minha história sabe que minhas atitudes são todas antirracismo, a favor dos grupos minoritários, a favor das pessoas com condição social pobre de vida, pois são as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu convivo".

Ela diz que, quem tentar colar esse perfil nela, não será bem sucedido: "Se quiserem colar esse perfil em mim, vai dar errado."