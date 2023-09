Shay se revolta com sujeira na cozinha de A Fazenda: 'Cabelo na pia'

Após os peões de A Fazenda 2023 (RecordTV) levarem punição e ficarem sem água encanada, Shayan Haghbin e Radamés Furlan se uniram para lavar a louça acumulada. Os peões se queixaram da sujeira na cozinha.

Shay e Radamés usaram água do balde para lavar a louça. Eles apontaram que tinha até cabelo na pia.

Shayan: "Olha, cheio de cabelo na pia. Elástico de cabelo...".

O iraniano recolheu os fios e os jogou no lixo. Em seguida, ele reclamou de Nadja Pessoa.

Shayan: "A Nadja não lava nunca a louça dela. Na próxima vez, vou chamar a atenção [dela]. Não quero arrumar treta, mas não dá. Ela sempre come e deixa [oa louça que usou] aqui. Já vi três vezes isso. E como tem essa questão da treta dela comigo, eu ficava quieto. Mas, da próxima vez, vou falar".

