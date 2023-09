Peões criticam Kally após punição em A Fazenda: 'Não vou passar pano'

Nesta manhã, Lucas Souza e Cariúcha se uniram para criticar Kally Fonseca em A Fazenda 2023 (RecordTV). A vocalista do Cavaleiros do Forró fez xixi no gramado e gerou uma punição, deixando toda a casa sem água encanada por oito horas.

Não ajudou. Lucas e Cariúcha apontaram que Kally não estava se oferecendo para buscar os baldes d'água do poço, para compensar o castigo ao qual submeteu todos os confinados. O ex de Jojo Todynho ainda se mostrou revoltado ao ver Márcia Fu, que tem lesão no joelho, carregando a água.

Lucas: "Sabe quem ia carregar o balde? A 'mamuska' [Márcia Fu]. Não gosto de passar pano para esse negócio de punição, não".

Cariúcha: "A Lily é minha amiga e também causou punição. Mas quem deveria estar pegando esses baldes é quem causou a punição [Kally]".

