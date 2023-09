Bebê-Diabo, que bombou em 1975, aterroriza redação em 'Notícias Populares'

Na série, o Bebê-Diabo é representado por uma criatura de olhos vermelhos e voz de ET Bilu. Em suas aparições, o bebê boca-suja deixa uma mulher "siririqueira" catatônica e xinga um taxista após pedir uma carona para o cemitério. A produção investe em cenas toscas e cafonas para dar o tom das publicações bizarras do jornal.

A redação fictícia vira um caos com o sucesso da história: pessoas surgem no jornal para darem seus relatos do Bebê-Diabo, uma freira aparece para "abençoar" o lugar e tudo fica com um clima de exorcismo.

Paloma (Luciana Paes) também vive um conflito interno com a história, dividindo-se entre a popularidade do Bebê-Diabo e a credibilidade da publicação. "Abraça o diabo", sugere um de seus colegas.

Veja a série com a mesma desconfiança que você teria lendo o jornal.

Marcelo Caetano, um dos criadores de "Notícias Populares" em coletiva de imprensa

"Sobre o Bebê-Diabo, temos muitas versões da história, então apurei, entrevistei pessoas envolvidas com a história e tinha muita informação conflitante. Criei a partir de algumas histórias o que teria acontecido, mas foquei bastante nas repercussões do Bebê-Diabo em si do que na descoberta. A gente tinha que adequar anos e décadas do jornal ao tempo em que a série se passa. [...] São fusões", explica Caetano.

O caso do Bebê-Diabo

"Nasceu o Bebê-Diabo em São Paulo", anunciava a capa do "Notícias Populares" em 1975. "Uma senhora deu luz num hospital de São Bernardo do Campo a uma estranha criatura, com aparência sobrenatural, que tem todas as características do diabo, em carne e osso. O bebezinho, que já nasceu falando e ameaçou sua mãe de morte, tem o corpo totalmente cheio de pelos, dois chifres pontiagudos e um rabo de aproximadamente cinco centímetros, além do olhar feroz, que causa medo e arrepios", dizia a matéria.