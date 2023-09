Solteira, Lexa usa biquíni com transparência e exibe corpão

MC Guimê deixou claro que não irá falar do fim da relação. "Eu e Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço respeitosamente que parem com especulações e parem de criar motivos imaginários. Fechou? Deus abençoe."

Lexa e Guimê se conheceram em 2015 durante o programa Encontro (Globo) e se casaram três anos depois. Em 2022, eles chegaram a anunciar o fim da relação, mas voltaram poucos dias antes do funkeiro ser anunciado no BBB 23 (Globo).

Guimê acabou expulso do reality show da Globo em virtude de importunação sexual contra a participante convidada Dania Méndez. O episódio causou um afastamento temporário do casal, que reatou dois meses após o fim do programa.