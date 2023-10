Laranjinha diz que é excluído em A Fazenda: 'Tem gente que não fala comigo'

Em conversa com Tonzão, Laranjinha afirma que é excluído em A Fazenda 2023.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O ator estava conversando com Tom sobre o Rancho do Fazendeiro. Laranjinha critica o cantor por ter aceitado o convite de André, seu adversário. Tonzão diz que quer propor o diálogo entre os grupos: "Conversar com eles não quer dizer que não vou votar. Continuo tendo meu grupo e vou defender meu grupo. Não tô dando razão pra ele, tô propondo o diálogo."

Em resposta, Darlan Cunha afirma que é excluído por alguns participantes: "Tem gente que nem dialoga comigo. Tem gente que não fala comigo, não me dá nem bom dia."

Laranjinha dá o nome dos peões que não falam com ele: "Jaque, Kally, Nadja, Lucas, Alicia depois que a Nat foi eliminada também não puxa ideia."

O peão dá ênfase na sua relação com Lucas: "Lucas nunca falou, nunca me perguntou nada. E às vezes, quando eu me metia em um assunto que vocês estavam conversando, ele desfez."

Ele diz se sentir excluído desde o início por alguns participantes: "Eu sinto isso desde o início, que nego queria me excluir. Que queria forma, e querendo ou não eu caí no grupo de vocês e a gente fechou."