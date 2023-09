Julgada por OnlyFans, estudante de Medicina fez versão +18 de 'A Fazenda'

Natural do Rio de Janeiro, Yasmin tem 26 anos e paga as contas do curso de Medicina com os lucros do perfil no OnlyFans e no Privacy. No ano passado, ela disse que a mensalidade da faculdade era de R$ 10 mil.

Quem deseja ver os conteúdos explícitos da influenciadora é preciso desembolsar 20 dólares mensais no OnlyFans e R$ 10 no Privacy. Pacotes trimestrais ou semestrais podem ter descontos.

Venho de uma família humilde, se não fosse o OnlyFans jamais poderia estudar e me tornar médica. Por isso tenho orgulho de tudo o que passei e do meu trabalho como criadora de conteúdo.

Yasmin Mineira

Ela já havia relatado que foi hostilizada quando os colegas de classe descobriram que ela estava no OnlyFans. A jovem se comparou a Geisy Arruda.

O preconceito e a discriminação são bem comuns para quem se lança nesse meio. Alguns amigos sempre vinham me contar que eu era assunto de alguns grupos e às vezes até motivo de piada, mas segui firme porque minha postura sempre foi séria e essa é a única maneira de conseguir o dinheiro do curso. Já fui hostilizada. Passei quase pela mesma situação que a Geisy Arruda.

Yasmin Mineira

É seguida por mais de 250 mil pessoas no Instagram, onde também compartilha fotos e vídeos ousados, apesar de não explícitos.