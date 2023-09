Jenny se irrita com peoa em A Fazenda: 'Chamar atenção de adulto é f*da'

Jenny Miranda desabafou esta tarde em A Fazenda 2023 (RecordTV). A peoa se mostrou irritada com Kally Fonseca, que causou punição e deixou toda a casa sem água encanada por oito horas após urinar no gramado.

A influenciadora estava reclusa, quando alguns peões, que estavam reunidos na cozinha para preparar o almoço, questionaram se ela estava bem. Jenny afirmou que sim, mas expressou seu incômodo.

Jenny: "É f*da duas punições seguidas. A outra [punição] sem necessidade. Esquecer e entrar com o copo, beleza. Agora fazer xixi lá fora é sacanagem".

Jenny: "O povo tem que saber beber, cara. Isso foi sacanagem. Tem banheiro aqui, estamos em um reality... Ela veio me pedir desculpa. Vou falar o quê? Se eu abrir minha boca, dá confusão. Então é melhor ficar quieta. Eu não briguei porque as meninas tomaram punição e eu não briguei com elas. Mas pô, sacanagem".

Darlan Laranjinha ouviu, concordou com a influenciadora e ainda apontou que Kally teria dito que "acha" que era a culpada. "Lógico que foi ela", disse o ator.

Jenny: "O povo é tudo adulto. Se fosse criança, tudo bem. Agora chamar atenção de adulto é f*da".

