Homem é inocentado após atirar em youtuber que faz pegadinhas nos EUA

O júri assistiu a um vídeo no qual Colie pede para Cook parar de segui-lo três vezes, além de tentar se afastar do jovem. Antes de sacar a arma e atirar, o réu tentou pegar o telefone do youtuber.

No julgamento, Colie se declarou inocente e disse que agiu em legítima defesa. O júri se dividiu em duas acusações menores por porte de arma de fogo: a decisão foi condenar o réu por uma e absolvê-lo pela outra.

Após o veredito, o advogado de Colie afirmou que a única acusação é inconsistente com a lei, devido a absolvição por motivo de legitima defesa. Ele pediu ao juiz para anular a sentença e haverá uma nova audiência em outubro.