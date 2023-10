'Fuzuê': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 2 a 7/10

Quinta-feira, 5 de outubro

Luna fica encantada com Miguel. Jefinho chega ao local onde Luna está com Miguel e se desespera. Maria Navalha se incomoda com Barreto em sua casa. Cecília é presa por Merreca. Bebel ameaça Preciosa para defender Nero. Cláudio descobre que o cálice apareceu no museu e Nero se irrita. Pascoal alerta Preciosa sobre o acordo com o dono da construtora que presta serviços para Nero. Maria Navalha vê a notícia sobre o cálice da Dama de Ouro na TV e decide esconder a cruz. Merreca usa Cecília para ameaçar Heitor. Jefinho e Miguel tentam pedir Luna em casamento. Maria Navalha pede a ajuda de Lampião. Preciosa decide desmoralizar Cecília. Cecília tenta se aliar a Merreca contra Heitor e Pascoal.

Sexta-feira, 6 de outubro

Merreca não aceita a proposta de Cecília. Lampião se recusa a ajudar Maria Navalha. Soraya e Francisco pensam um no outro. Cláudio alerta Miguel sobre o cálice. Maria Navalha encontra Cecília presa no esconderijo de Merreca. Pascoal e Heitor descobrem que as informações sobre Cecília são falsas. Merreca flagra Maria Navalha tentando soltar sua refém. Luna e Miguel se surpreendem ao verem Cata Ouro na Fuzuê. Maria Navalha convence Merreca a aceitar a proposta de Cecília. Cata Ouro faz um desenho na Fuzuê. Preciosa chantageia Olívia. Cláudio decide ir ao museu. Barreto vê Cecília com Maria Navalha e fica intrigado. Luna diz a Miguel que eles precisam encontrar o tesouro da Dama de Ouro.

Sábado, 7 de outubro

Luna explica para Miguel que sua mãe sumiu para ir atrás da cruz de ouro. Gláucia manda a foto de Barreto com Cecília e Maria Navalha para Pascoal. Lampião decide fazer uma festa em homenagem a Maria Navalha. Bartô dá aula para Jefinho. Kirida exige que Caíto faça suas fotos para o concurso. Vitor se desculpa com Bianca. Rui faz uma foto do desenho de Cata Ouro. Maria Navalha mostra a cruz de ouro para Cecília. Alícia e Cláudio fazem uma performance na Fuzuê e são muito aplaudidos. Preciosa chora no colo de Bebel. Luna, Domingos, Jefinho, Lampião, Soraya e Bartô surpreendem Maria Navalha. Merreca invade a casa de Luna e encontra a cruz de ouro de Maria Navalha.