'Elas por Elas': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 2 a 7/10

Segunda-feira, 2 de outubro

Ísis fica chocada ao saber que pode ser irmã de Giovanni. Mário e Edu têm o carro roubado. Érica apoia Renée. Helena arma para levar Giovanni ao encontro de Cris. Lara insiste em descobrir quem era a amante de Átila. Carlinhos avisa a Ísis que a ONG está sendo processada. Edu tem uma fratura durante o assalto e se revolta contra Mário. Taís oferece ajuda financeira a Renée. Natália diz a Pedro que não se lembra do dia da morte de Bruno. Pedro marca um encontro com Carol. Lara comenta com Ísis que Adriana e Jonas eram noivos.

Terça-feira, 3 de outubro

Lara afirma a Ísis que jamais entendeu a separação de Adriana e Jonas. Yeda ajuda Ísis com o processo da ONG. Ísis discute com Adriana por manter as histórias de sua vida em segredo. Giovanni confessa a Cris que está apaixonado por outra menina. Pedro revela a Carol os planos de Natália e pede que os dois continuem se encontrando. Lara contrata Mário para descobrir a identidade da amante de Átila. Tony, Vic e Renée prometem dar a volta por cima. Natália tem uma visão com Bruno, e Carol a ajuda. Ísis procura Jonas.

Quarta-feira, 4 de outubro

Helena confronta Ísis. Ísis questiona Adriana sobre o rompimento de seu noivado com Jonas, e Giovanni ouve. Natália pede que Carol não a deixe sozinha em casa. Ísis afirma que ela e Giovanni precisam se afastar, e o rapaz não aceita. Cris garante a Yeda que conquistará Giovanni. Giovanni decide sair de casa, e Sérgio pede para conversar com o neto. Mário inicia as investigações sobre a amante de Átila. Taís procura por sua nécessaire na casa de Átila. Carlinhos sugere que Ísis faça um teste de DNA para saber se é irmã de Giovanni. Mário chega com Lara à antiga casa de Átila, e Taís se esconde.