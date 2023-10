Sertanejo bate jet ski quase 5 meses após sofrer acidente de carro

O sertanejo Zé Ottavio, 20, se envolveu em um acidente de jet ski no lago de Babaçulândia, região norte do Tocantins, neste sábado (30).

Em contato com Splash, a assessoria do cantor ele estava andando com o veículo quando bateu em outro. Ele sofreu ferimentos no rosto e na cabeça enquanto estava com amigos.

O cantor foi levado para o Hospital Regional de Araguaína. Zé Ottavio está com uma viagem marcada para Fortaleza, para a próxima segunda-feira (2). O sertanejo está de mudança para a capital cearense.