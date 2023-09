Alvo na separação de Sandy, atriz nega ida a hospital: 'Mais uma fake news'

Bruna Guerin negou boatos de que teria ido a um pronto-socorro dias depois de ser apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima.

Par romântico do artista no musical "Once", que estava em cartaz no início deste ano, a atriz negou qualquer envolvimento com Lucas e criticou as insinuações. Ele e a cantora anunciaram o divórcio no início da semana, após 15 anos de casamento.

"Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais", escreveu ela, no Instagram.