Seis produções da Apple TV+ que você não conhece, mas não pode perder

Baseada no romance de Kathleen Barber, "Truth Be Told" mostra a obsessão dos americanos por podcasts sobre crimes reais e desafia os telespectadores a considerar as consequências quando a busca por justiça é levada ao público.

Octavia Spencer em 'Truth Be Told' Imagem: Divulgação

On the rocks

Dirigido por Sofia Coppola, "On the rocks" acompanha uma jovem mãe de Nova York que se junta ao seu pai, um excêntrico playboy, para seguir os passos do marido.

O que se segue é uma aventura cômica pela cidade que faz pai e filha se aproximarem, apesar de todos os percalços pelo caminho.

Laura (Rashida Jones) acha que tudo vai bem em seu relacionamento, mas quando seu marido Dean (Marlon Wayans) começa a ficar até tarde no escritório com uma nova colega de trabalho, ela começa a temer o pior. Ela recorre à única pessoa que acredita ter respostas: seu charmoso e impulsivo pai, Felix (Bill Murray), que insiste em uma investigação da situação.