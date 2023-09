Thiaguinho e Carol Peixinho posam juntos em jatinho: 'Meu amor'

Na manhã deste sábado, 30, Thiaguinho, 40, afastou boatos de crise após compartilhar novo clique ao lado da namorada Carol Peixinho, 38.

O casal surgiu juntinho em um jatinho de mãos dados a caminho de mais um show do artista, dessa vez, em Goiânia.

"Vamo que vamo que hoje é dia de Tardezinha em Goiânia. Indo com Thudo e com Deus! E com meu amô. Cadê meus pagodeiros goianos?", escreveu o cantor na legenda.