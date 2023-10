Ana Furtado celebra fim do tratamento contra câncer ao lado de Boninho

Ana Furtado, 50, compartilhou um vídeo nas redes sociais neste sábado (30), em que aparece tomando o último comprimido de seu tratamento contra o câncer.

Ela chamou Boninho, seu marido, para presenciar o momento. "Esse é meu último comprimido. Eu queria que voce estivesse junto comigo", diz ela antes de ingerir o remédio. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em março de 2018, e foi curada no mesmo ano.

A apresentadora passou a semana comemorando a reta final do tratamento. Ana estava tomando um remédio conhecido como tamoxifeno, medicamento considerado um modulador seletivo do receptor de estrogênio, para evitar a volta do câncer.