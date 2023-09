Ana Castela após término com Gustavo Mioto: 'Fomos um casal muito bonito'

Com show marcado para as duas da manhã, a boiadeira revelou como lida com os fãs mirins. "É maravilhoso ver como eles se inspiram em mim, como gostam de cantar as minhas músicas. Eu tomo cuidado um pouco com as roupas que eu uso, por exemplo, hoje meu figurino estava mais curto, então algumas danças eu não fazia porque ia aparecer a minha bunda. Eu já não gosto".

Ana Castela é a nova embaixadora da Pepsi no Brasil e celebra a parceria: "Eu espero que dure muito".

Este é o segundo ano que Ana se apresenta no Circuito Sertanejo. No ano anterior, a cantora levou um tombo na abertura do seu show, mas não perdeu a pose de rainha. Neste ano, ela comemora: "Foi sensacional, acho que não tenho palavras para escrever o quão, espero que tenha sido para o pessoal, mas para mim foi maravilhoso. Foi muito legal, sensacional, eu consegui cantar todas as músicas e entregar um show bonito", finaliza.