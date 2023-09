Além de Kally: Veja quem já fez xixi em lugares inusitados em A Fazenda

Durante a segunda festa da edição, que aconteceu nesta madrugada em A Fazenda 2023 (RecordTV), Kally Fonseca urinou no gramado. A peoa foi flagrada por Darlan Laranjinha, confessou o ato e causou uma punição para todo o grupo.

Essa, porém, não é a primeira vez que algo similar acontece no programa. Outros peões, ao longo da história do reality, também fizeram xixi em lugares inusitados no confinamento.

Bil Araújo (A Fazenda 13)

A Fazenda 2021: Bil Araújo faz xixi fora do reservado e gera punição aos peões Imagem: Reprodução/Playplus

Faltando um dia para a edição chegar ao fim, Rico Melquiades, Bil Araújo, Solange Gomes e Marina Ferrari ficaram surpresos ao serem acordados com o sinal sonoro da punição. Os peões foram castigados por terem feito necessidades fisiológicas fora dos banheiros. Rico acabou levando a culpa, mas, na verdade, foi Bil quem fez xixi no quarto.

Mussunzinho (A Fazenda 13)

A Fazenda: Mussunzinho faz xixi na sala e gera punição Imagem: Reprodução/Playplus

Enquanto estava alcoolizado, Mussunzinho errou o lugar do banheiro e acabou fazendo xixi na sala. O peão urinou próximo à TV da sala e, pouco tempo depois, tocou o sinal de punição. Por causa disso, os peões ficaram sem gás.

Lidi Lisboa (A Fazenda 12)

Lidi é flagrada levantando as calças após fazer xixi no chão Imagem: Reprodução

Após exagerar no consumo de bebidas alcoólicas em uma das festas, Lidi foi para o quarto e urinou no chão durante a madrugada. Por conta disso, os peões foram punidos com 24h sem água. Ao acordar, a peoa, porém, parecia não lembrar do acontecido. Ela ficou chocada quando viu as imagens após ser eliminada.

Lucas Maciel (A Fazenda 12)

A Fazenda 2020: Lucas Maciel faz xixi no ralo do chuveiro Imagem: Reprodução/Playlus

Não foi apenas Lidi Lisboa que urinou em local proibido. Seu parceiro de confinamento em A Fazenda 2020, Lucas Maciel, fez xixi no ralo do chuveiro, dentro do box. Os peões foram punidos ficando sem reposição de ovos no início do reality.

Bifão - "A Fazenda 11"

Bifão fez xixi durante uma festa em "A Fazenda 11". A ex participante do "De férias com o ex" (MTV), agachou atrás do sofá da festa e urinou ali mesmo. "Eu posso mijar na grama e onde eu quiser", disse.

Cátia Paganote (A Fazenda 10)

Cátia Paganote fez xixi em "A Fazenda 10" Imagem: Reprodução/Twitter

Após beber muito numa festa, a ex-paquita urinou dentro de uma gaveta. Cátia andou no quarto, abriu a gaveta, agachou no móvel e, enquanto todos dormiam, fez o xixi. Ao tocar a sirene, a peoa levantou correndo, se vestiu e fechou a gaveta.

Marcos Harters (A Fazenda 9)