Além de Junno Andrade: famosos que descobriram filhos após muitos anos

Arnold Schwarzenegger

Em 2012, o artista revelou que descobriu ser pai de Joseph Baena quando ele já tinha 7 anos, fruto de um caso que teve com a empregada doméstica, Mildred Baena. Na época, Schwarzenegger era casado com a jornalista Maria Shriver, com quem tem quatro filhos: Katherine, Christina, Patrick e Christopher. O ator e Maria se divorciaram após a traição se tornar pública.