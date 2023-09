A Fazenda: André chama adversário para curtir Rancho e 'desconvida' Jaque

André Gonçalves, fazendeiro da semana em A Fazenda 2023 (RecordTV), foi surpreendido com o aviso da produção para escolher três pessoas para acompanhá-lo em uma tarde no Rancho. O local é um espaço onde fazendeiros da semana podem desfrutar de um momento de privacidade longe dos adversários, além de comes e bebes.

Assim que o aviso surgiu na sala, André se mostrou ligeiramente desnorteado por ter esquecido da dinâmica. Ele afirmou que não havia pensado em nenhum nome.

Após alguns segundos de dúvida, Rachel Sheherazade, Tonzão e Radamés foram os escolhidos. André havia convidado inicialmente Rachel, Jaquelline e Tonzão, mas "desconvidou" Jaque, justificando que "precisava levar o Radamés" por tê-lo ajudado na Prova do Fazendeiro. O ator pediu desculpas à ex-BBB e disse que pagaria um jantar para ela fora do confinamento.

Inicialmente, ele também convidou Márcia Fu. No entanto, a atleta, que está lesionada, dispensou educadamente a proposta porque queria aproveitar a piscina para fazer fisioterapia.

