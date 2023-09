A Fazenda 15: Rachel diz que peões estão tentando demonizá-la: 'Jogo sujo'

Durante a festa de A Fazenda 2023 (Record), Rachel Sheherazade conversou com Shayan e afirmou que o "grupo dos crias" está tentando demonizá-la devido à sua fala sobre minorias.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que é o "grupo dos crias"? Nas primeiras semanas de programa, Laranjinha, WL, Yuri, Lily e Tonzão se juntaram. Segundo eles, Cariúcha, Sander e Simioni são seus aliados.

O que Rachel disse sobre minorias? Após ser indicada para a primeira roça pelo Fazendeiro Yuri, Sheherazade reclamou do "grupo dos crias" — em seguida, ela votou em Laranjinha e afirmou que o ator "oprime minorias".

"Meu voto é no Laranjinha. Ele é a grande mente por trás do grupo e toda essa combinação de votos parte dele. Acho um jogo moralmente inaceitável. São pessoas que representam minorias no Brasil e jogam oprimindo minorias", afirmou a jornalista na ocasião.

Em conversa com Shay, Rachel se defendeu. "Não pegou essa estratégia deles de me difamar, porque eu voltei da roça. Eles estão tentando se vitimizar e me demonizar no jogo, eu não vou aceitar isso. É um jogo baixo, sujo. As pessoas lá fora estão vendo."

Eu falei em opressão, e a opressão sempre vem de maiorias contra minorias. O mais forte contra o vulnerável. Sou nordestina, mulher. Existem várias minorias sociais. E aqui a gente está falando em maioria numérica de grupo. Rachel Sheherazade

A peoa ainda disse que sempre defendeu minorias e reforçou que o "grupo dos crias" está tentando prejudicar a sua imagem no reality. "Jamais oprimiria pessoas, jamais discriminaria condição social, etnia. [...] Eles não vão destruir a minha reputação e minha dignidade por um prêmio, porque o público me conhece. Isso é uma atitude baixa para me tirar do jogo."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais amado após eliminação de Nathalia? Resultado parcial Total de 316 votos Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 17,41% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 0,32% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 2,53% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 0,63% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 0,32% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 0,32% Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record 0,32% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 13,61% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 0,32% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 30,06% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 6,01% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 27,53% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,32% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 0,32% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 316 votos

De Itapecerica para Londres: confira segunda festa de A Fazenda 2023