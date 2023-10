A Fazenda 2023: Peões detonam escolha de André para Rancho do Fazendeiro

Na tarde de sábado (30), o fazendeiro André foi chamado para o Rancho do Fazendeiro e escolheu Tonzão, Rachel e Radamés para ir ao local com ele.

Na sede, os peões curtem a piscina e reclamam da escolha de Gonçalves. "Chama o Tonzão, nada a ver. Falou mal dos meninos, botou na roça", reclamou Jenny Miranda para Cezar, Yuri, WL, Simioni, Shay e Alicia.

Simioni diz que Tonzão não deveria ter aceitado o convite. "Eu vou falar outra coisa, o Tonzão pelo que eles fazem com o grupão dele, quem não deveria ter ido é o Tonzão", opina.

Black afirma que André não tem coerência. "Ele não tem coerência no que ele fala. Ele é um que se bater na Roça acho que sai.", falou o ex-bbb para o resto do grupo.

Mais cedo, Rachel, aliada do fazendeiro, também questionou a escolha: "Acho que [convidar Tonzão para o Rancho] é uma furada. Você vai abrir seu jogo pra ele. Tem a dinâmica dos dardos... É melhor não atirar [dardos em nossos adversários]. Se eu for atirar, vou atirar na Jaque, na Kally, no Lucas. Vou fazer de brincadeira. Para ele não saber quem é o nosso alvo".

André justificou que gostaria de "não ser excludente" e teve a intenção de promover uma boa convivência entre todos..