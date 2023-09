A Fazenda 15: Madrugada de festa tem desabafos e punição causada por dupla

Na madrugada de hoje, os peões de A Fazenda 2023 (Record) curtiram a segunda festa da temporada — com o tema "ItapeciLondres". Confira os destaques da noite no resumo abaixo!

Perseguição?

A Fazenda 2023: Rachel conversa com Shay sobre o grupo dos crias Imagem: Reprodução/PlayPlus

Rachel Sheherazade conversou com Shayan e afirmou que o "grupo dos crias" está tentando demonizá-la devido à sua fala sobre minorias.

Na festa, a jornalista se defendeu. "Não pegou essa estratégia deles de me difamar, porque eu voltei da roça. Eles estão tentando se vitimizar e me demonizar no jogo, eu não vou aceitar isso. É um jogo baixo, sujo. As pessoas lá fora estão vendo."

Quase bateu o sino

A Fazenda 2023: Jenny Miranda desabafa sobre o confinamento Imagem: Reprodução/PlayPlus

Uma das primeiras a deixar a festa, Jenny Miranda confessou para Rachel e Sander que quase bateu o sino na tarde de sexta-feira (29).

Peoa queria desistir do reality. "Se a porta estivesse aberta, eu teria batido o sino. Mas como a gente estava trancado aqui dentro... O André viu meu desespero, conversou comigo e conseguiu me acalmar."

Nova punição

A Fazenda 2023: Peões levam punição e ficam sem café Imagem: Reprodução/PlayPlus

Jaquelline e Lily Nobre causaram mais uma punição para a casa durante a festa.

Enquanto o evento acontecia do lado externo, a dupla entrou na sede para ir ao banheiro segurando copos com bebidas. Pelo descumprimento da regra (é proibido entrar com bebidas da festa na casa), todos ficarão sem café por 12 horas.

