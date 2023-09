Jenny Miranda confessa que quase desistiu de A Fazenda 2023

Uma das primeiras a deixar a festa "ItapeciLondres" de A Fazenda 2023 (Record), Jenny Miranda confessou para Rachel Sheherazade e Sander Mecca que quase bateu o sino na tarde de sexta-feira (29).

Peoa queria desistir do reality. "Se a porta estivesse aberta, eu teria batido o sino. Mas como a gente estava trancado aqui dentro... O André viu meu desespero, conversou comigo e conseguiu me acalmar."

Na conversa, Jenny afirmou que está sem paciência para intrigas. "Não estou acostumada a ficar brigando sem motivo, sem uma coisa de verdade acontecer. Estou tão a flor da pele, que estou com preguiça até de responder ou discutir. Isso me desgasta."

A influenciadora ainda lembrou o que passou quando a filha, Bia Miranda, estava confinada na última temporada. "Ano passado foi tão pesado, que vivi como se estivesse aqui dentro. Todo dia eu tinha que responder sobre o que estava acontecendo aqui. Quando revivo isso, é como se a Bia estivesse aqui."

Na noite de ontem, Jenny chorou de saudades da família e citou Bia. "Eu não aguento essas coisas. Estou com saudade do meu filho, do meu marido, da Bia. Quero conversar com ela."

