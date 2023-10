A Fazenda 15: Após ir ao Rancho do Fazendeiro, Tonzão é criticado por peões

Tonzão foi um dos escolhidos por André para ir ao Rancho do Fazendeiro, junto com Rachel e Radamés. Agora, ele é criticado por Simioni e Laranjinha por ter aceitado o convite em A Fazenda 2023 (RecordTV).

A escolha de Gonçalves para o Rancho do Fazendeiro tem sido uma das principais conversas no sábado (30). Mais cedo, na piscina, os peões criticara o Fazendeiro e Tonzão. Simioni disse que Tom não deveria ter aceitado o convite: "Eu vou falar outra coisa, o Tonzão pelo que eles fazem com o grupão dele, quem não deveria ter ido é o Tonzão".

Mais tarde, no quarto, a peoa continuou criticando Tonzão: "Ele tá cagando pra vocês, ele tá preocupado só com o rabo dele."

Laranjinha relembra que a briga da semana, após a Prova de Fogo, foi culpa do cantor: "Mas a briga foi por causa dele. Aquela briga lá, que ele voltou do lampião, a briga foi com ele e sobrou pra todo mundo."

Depois, em outra conversa com Lily e Darlan, Simioni continua detonando Tonzão: "O Tom por ter formado o grupo, pois foi ele que formou desde o início, ele tinha que falar 'em respeito aos meus amigos, que vocês chamaram de mau caráter, jogo sujo, laranja podre', mas ele tá pensando só nele."

A morena ainda afirma que não faz parte do grupão: "Eu não tenho nada a ver com isso, não faço parte do grupão, mesmo que o grupão é dos cria, eu não sou cria. Eu me identifico com vocês, mas eu fico vendo umas coisas que nossa."

Tonzão chega no meio da conversa e se defende: "Conversar com eles não quer dizer que não vou votar. Continuo tendo meu grupo e vou defender meu grupo. Não tô dando razão pra ele, tô propondo o diálogo."

