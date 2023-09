Confissões de Simioni, banho e alertas: a semana +18 de A Fazenda 2023

A segunda semana na sede de A Fazenda 2023 (Record) trouxe, além da eliminação de Nathalia, mais papos +18 entre os peões confinados.

Dessa vez, Kamila Simioni fez algumas confissões de cunho sexual e alguns peões fizeram "alertas".

Confira:

'Convite' para o ex-marido

A Fazenda 2023: Kamila Simioni toca própria vulva ao falar de ex-marido Imagem: Reprodução/Playplus

Simioni descreveu o ex-parceiro em conversa com Cariúcha, Kally e WL Guimarães, quando citou ainda ter desejo sexual por ele.

Kamila: "Ele é um pouquinho mais claro que a Cariúcha. Careca, raspa o cabelo. Gato!".

A influenciadora, então, se levantou do sofá onde estava sentada, e fez um gesto como se estivesse se masturbando.

WL: "Teu marido ou ex?".

Kamila: "Ah, sei lá! Meu ex. Eu ainda não me acostumei que ele é meu ex, gente. Calma".

Cariúcha: "Daqui a pouco volta quando você sair [do reality]. Vai ter recaída".

Kamila: "Se ele quisesse ter me comido antes de eu vir, eu daria. Só que, como a gente não entrou nesse assunto, aí não teve recaída. Mas, na hora que eu sair, se eu estiver querendo dar pra ele, ele pode me comer. Prefiro dar pra ele, que me comeu por seis anos direto, do que dar para qualquer um".

Alerta

Caríúcha, Marcia Fu, WL, Radamés e Sander estavam curtindo a tarde de sol ao lado da piscina, quando a Garota da Laje alertou a jogadora de vôlei, que estava de biquíni, a não mostrar demais.

Cariúcha: "Olha essa periquita aí aparecendo"

Márcia Fu: "Vou assustar o pessoal", disse ela brincando. "Não tá aparecendo nada não", completou.

A esportista, que estava deitada no colo de WL, ainda perguntou se não estava machucando suas partes íntimas. "Tá machucando seu bilau não?"

Banho de Henrique

A Fazenda 2023: Cariúcha comenta banho de Henrique Imagem: Reprodução/PlayPlus

Enquanto Henrique tomava banho, Cariúcha comentou o "momento" do modelo.

Enquanto o peão estava no chuveiro, a cantora começou a rir e comentar a situação com quem estava na cozinha. "Eita, papai! Parece que ele faz de propósito, né?".

Cariúcha continuou: "Ele faz. Faz de propósito pra me atentar".

"Ai Jesus. Muita saúde", brincou a peoa.

'Trem gigante'

Deitada na cama do quarto da sede, Simioni fez uma confissão sexual à aliada Cariúcha.

A influenciadora disse gostar muito de sexo. "Eu gosto de p*nto. Gosto de sentir aquele trem gigante dentro da minha x*ta", comentou.

Ao lado da amiga, Cariúcha caiu no riso.

Simioni, também rindo, completou:

"Nossa, não tem nada nessa vida que eu goste mais do que transar", disse.

'Deus me livre o periquito fedido'

A Fazenda 2023: Jaquelline fala sobre banhos Imagem: Reprodução/PlayPlus

Na Baia durante a segunda semana, Jaquelline conversou com Kally sobre como fará com os banhos.

A ex-BBB disse odiar tomar apenas um banho por dia. "Deus me livre ficar com o periquito fedido. Já sei o que vou fazer. Odeio tomar só um banho por dia."

Ela traçou estratégias para os próximos dias. "Eu já desço com minha escova de dente".

Ela contou já ter feito isso e ter funcionado.

"Hoje eu já levei minha pasta e escova e já escovei os dentes. Levantei, dei bom dia", contou.

