Tonzão diz que torcida pode tirar participante de reality para protegê-lo

Para Tonzão, uma torcida pode eliminar o próprio participante em A Fazenda 15 (Record) ou qualquer outro reality show.

De acordo com o músico, a permanência no programa pode ser prejudicial para o famoso e sua carreira.

Tonzão: "Até teu público mesmo prefere votar contra você para não te deixar mais tempo no bagulho que, para ele, não é favorável."

Tonzão: "Eu já fiz isso, de retirar a pessoa. Já votei em gente porque, para mim, é mais tranquilo ter ela lá fora, com uma carreira que eu gosto lá fora."

Tonzão: "Jogo pode tudo."

Peões conversam na cozinha sobre eliminação... @tonzaochagas comenta que as pessoas podem votar para tirar alguém do reality para proteger. Concordam? 🤔



