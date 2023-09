Sthefany Brito celebra alta médica do irmão, Kayky, após atropelamento

Sthefany Brito fez um post onde declarava sua alegria com o anúncio da alta médica do irmão, Kayky, após atropelamento.

Ator deixou o hospital na tarde de hoje. "Rezei tanto por esse momento. O boletim médico mais esperado! Em casa! Amém, Senhor!", celebrou.

O boletim médico explica que o ator continuará em tratamento. "O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência", dizia o documento assinado pelos médicos assistentes Dr. Edno Wallace e Dr. Ney Pecegueiro, e o diretor médico Dr. Marcelo London.