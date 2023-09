No 'Altas Horas', Sandy canta música que 'salvou' casamento de crise

E essa música fala: 'Ainda estou aqui, perdido em mil versões irreais de mim', e o refrão dizia: 'Tenta me reconhecer no temporal, me espera'. Tenta não se acostumar [com a minha ausência], me espera que eu volto já'. E nós percebemos que depois do Theo não tivemos tempo para brigar e aparar as arestas. Lucas Lima

O ex-casal ainda citou outra música, "Nosso Nós", que também foi importante para a manutenção da relação. "A gente tava olhando nosso relacionamento, sabendo que tínhamos uma coisa preciosa que queríamos manter, mas não sabíamos como e não queríamos perder [esse laço]", disse o músico.

Os bastidores do Altas Horas

Sandy, e Lucas Lima participaram da gravação do Altas Horas (Globo) na terça-feira (26), um dia após anunciarem o fim da relação de 24 anos. No programa, o casal falou sobre a separação, como contou a jornalista Tati Machado no Encontro (Globo):