Resposta a ex e novo eliminado: o que Nathalia disse após sair da Fazenda

Após ser eliminada de A Fazenda 15 (Record), Nathalia Valente participou da Cabine de Descompressão (PlayPlus), apresentada por Lucas Selfie. A influencer comentou sobre sua trajetória no reality, o romance com Yuri e quem deve ser o próximo a deixar a competição.

Veja tudo o que a famosa disse a seguir:

Romance com Yuri Meirelles

Nathalia admitiu que não planejou ficar com alguém no programa. "Aconteceu e é isso. Eu não entrei com cabeça de ficar com ninguém, mas ali rolou e foi", destacou.

"Eu não entrei com cabeça para ficar com ninguém", diz Nathalia sobre fazer casal com Yuri 👀#CabineDeDescompressão pic.twitter.com/m1OZnzfriW -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 29, 2023

A famosa também comentou que acredita que o aliado fique mais dois meses na sede e que tem "grandes chances" de chegar à final.

Resposta a ex-namorado

A influencer também respondeu à reclamação do ex-namorado, Kaio Viana.

Como eu falei, eu não fui com a cabeça de ficar com alguém. Pedi desculpa para ele, mas não foi por esse assunto, nem nada. A gente teve uma discussão que eu errei realmente... quando eu erro, eu peço desculpa. A gente não tem nada, faz um tempão que a gente não fica. Amo ele, amo a pessoa dele e, se ele acha que eu vou pedir desculpa, ele está muito enganado. Porque não tenho relacionamento nenhum. Acho que ele está querendo graça.

Nathalia comenta sobre o pronunciamento do ex 👀 #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/44IHPRqG22 -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 29, 2023

Rixa com Sheherazade

Ao programa, Nathalia confessou que não entendia Sheherazade nem o que queria dizer em alguns momentos.

Ela fala difícil demais, tinha muita coisa que eu não entendia (...). Ela enche muita linguiça, fala muita palavra bonita. E eu não entendo. Então, ela é a pessoa mais difícil de entender na casa.

Nathalia diz que Rachel fala difícil demais 💥 #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/OTKYz9Sil9 -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 29, 2023

Próximo eliminado

Para a famosa, o próximo peão a deixar o reality rural é seu aliado Darlan Cunha.

Se acontecer do jeito que está acontecendo lá dentro vai ser o Laranja [Darlan]. Porque o André é agora Fazendeiro, vai colocar o Laranja direto, vamos ver como vai ser essa semana.

Nathalia acha que Darlan será o próximo eliminado 👀 #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/HeBzaUOPhj -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 29, 2023

Campeão de A Fazenda 15

Nathalia Valente reforçou que Márcia Fu pode ser a campeã da edição. "Ela é uma pessoa muito boa, ela é muito cativante e acho que o pessoal aqui de fora deve enxergar isso também", pontuou.

Nathalia aposta que Márcia será a campeã do reality 👀 #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/OzaEwBXTiY -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 29, 2023

