Público do UOL concorda com eliminação de Nathalia em A Fazenda 2023

Nathalia Valente foi a primeira eliminada de A Fazenda 2023 (Record), com 5,77% dos votos. O resultado foi o esperado pelo público do UOL, via enquete.

Na enquete UOL, Nathalia somava apenas 11,71% dos votos para ficar na casa. Rachel Sheherazade era a mais votada, com 52,78% e Lucas Souza vinha na sequência, com 35,51%

No programa, é eliminado na berlinda o peão com o menor percentual de votos.

As porcentagens de André e Rachel não foram reveladas, como o diretor Rodrigo Carelli já havia adiantado que poderia acontecer nesta edição.