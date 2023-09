Lembra deles? Além de Nathalia, veja os primeiros eliminados de A Fazenda

Nathalia Valente foi a primeira eliminada de A Fazenda 15 (Record). A influenciadora recebeu apenas 5,77% dos votos. Nesta edição, a emissora optou por não mostrar as porcentagens dos vitoriosos da berlinda.

A seguir, relembre os primeiros eliminados das últimas edições do reality rural.

A Fazenda 14

A Fazenda 2022: Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado Imagem: Reprodução/Record

Concorrendo pela preferência do público, Bruno Tálamo foi o primeiro a sair da competição, com 15,69% dos votos.

Deborah Albuquerque e Tiago Ramos se livraram da eliminação e voltaram para a sede.

A Fazenda 13

A Fazenda 2021: Liziane Gutierrez foi a primeira eliminada Imagem: Reprodução/Record

Liziane Gutierrez não conseguiu permanecer no reality e foi a primeira eliminada, somando 26,15%.

A influencer com um passado polêmico competia com Solange Gomes e Nego do Borel, que contaram com 26,44% e 47,41% dos votos.

A Fazenda 12

A Fazenda 2020: Fernandinho foi o primeiro eliminado Imagem: Reprodução/Record

A Fazenda 2020 teve uma roça tripla, que eliminou Fernandinho, com 22,45% dos votos.

O famoso disputava a permanência na casa com Raissa Barbosa e Cartolouco, que contabilizaram 44,14% e 33,40% dos votos, respectivamente.

A Fazenda 11

A Fazenda 2019: Drika Marinho foi a primeira eliminada Imagem: Reprodução/Record

Em roça dupla, Drika Marinho foi quem saiu de A Fazenda 2019.

A famosa recebeu 46,16% dos votos, e Guilherme Leão contou com 53,84%, continuando na disputa pelo prêmio milionário.

A Fazenda 10

A Fazenda 2018: Vida Vlatt foi a primeira eliminada Imagem: Reprodução/Record

Vida Vlatt foi a primeira a deixar a competição de A Fazenda 2018.

Ela recebeu 46,84% dos votos, enquanto Luane Dias somou 53,16% dos votos.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: O que eliminou Nathalia Valente na primeira roça? Resultado parcial Total de 75 votos Se envolver com Yuri logo no começo imagem: Reprodução/PlayPlus 8,00% As polêmicas fora da Fazenda imagem: Instagram/ Reprodução 81,33% Ser parte dos 'crias' imagem: Reprodução/PlayPlus 10,67% Cair na roça errada imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 75 votos

