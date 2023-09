Primeiro casal e esporro na produção: Nathalia é eliminada de A Fazenda 15

Nathalia Valente foi a menos votada e deixou a competição de A Fazenda 15 (Record). A influencer disputava a preferência com Rachel Sheherazade e Lucas Souza na primeira roça, mas foi eliminada por receber apenas 5,77% dos votos.

Eliminação

Anúncio de eliminação: Adriane Galisteu agradeceu Nathalia por topar o desafio do reality show. "Não é fácil, parece muito mais fácil do que é. Foi por pouco tempo, mas você marcou. Você foi grandona. Deixou a Fazenda mais linda e mais brilhante."

A influenciadora afirmou que agora a sua torcida fica para Lily Nobre. "Eu me entreguei 100% e consegui mostrar bastante de mim. Mas queria ter ficado mais tempo."

Como a roça e o Fazendeiro da semana foram formados?

A Fazenda 2023: Lucas, Nathalia e Rachel compuseram a primeira roça Imagem: Reprodução/Playplus

O Fazendeiro Yuri indicou Rachel Sheherazade.

Tonzão ganhou a Prova de Fogo, ficou com o poder branco e deu o poder laranja para Darlan Laranjinha. O cantor presenteou Kamilia Simioni com a chance de votar com peso dois e o ator tirou Lily da Baia e colocou André Gonçalves em seu lugar.

Lucas Souza foi o mais votado pela casa e teve que escolher alguém da Baia para a roça. Ele selecionou Nathalia, que iniciou o Resta Um.

André sobrou no Resta Um e vetou Nathalia de fazer a Prova do Fazendeiro.

Disputando com Rachel e Lucas, André venceu a Prova do Fazendeiro e se livrou da primeira roça.

Com isso, a roça foi formada por Lucas, Nathalia e Rachel.

Beijos, primeiro casal, esporro na produção: a passagem de Nathalia pela Fazenda

A Fazenda 2023: Yuri e Nathalia trocam beijos Imagem: Reprodução/PlayPlus

Casal e carícias. Nathalia e Yuri protagonizaram o primeiro beijo da edição.

Treta por beijo. Fora da casa, o ex-namorado da influenciadora, Kaio Viana reclamou e disse que ela tinha prometido que não ficaria com ninguém.

Edredom? Após um suposto edredom com troca de carícias entre Nathalia e Yuri, Kaio Viana voltou a se pronunciar e disparou que a famosa estava "cavando a própria cova" no reality.

Dificuldade para defecar. A influencer reclamou mais de uma vez sobre a dificuldade de fazer suas necessidades na casa com outros peões.

Punição. Nathalia causou a segunda punição da sede ao lavar as mãos no tanque enquanto estava na Baia.

Rabo dos animais. A famosa se questionou sobre como os animais "sobem" o rabo e tentou "piscar" suas partes íntimas.

Esporro. Valente deu uma bronca na produção por não colocar mais biscoito de polvilho na Baia.

Rivalidade. Nathalia também criticou seus rivais André e Rachel. A influenciadora fazia parte do grupo dos crias desde o início do programa.

