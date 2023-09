Barney: Nathália é eliminada, mas Darlan e Cariúcha são grandes derrotados

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (29). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

Do ponto de vista dramatúrgico, tudo que aconteceu nesses primeiros dias de A Fazenda foi praticamente perfeito. O primeiro ciclo foi encerrado com a apoteótica eliminação de Nathália.

A jornada dela não chegou a ser muito gloriosa nesses 10 dias de confinamento. Meus destaques: o romance com Yuri, a bronca na produção pela falta de biscoito de polvilho na baia, o incômodo ao ser vetada da prova do fazendeiro por André e a falta de eloquência na entrevista para Lucas Selfie na Cabine de Descompressão -quando confessou que jamais tinha assistido ao reality show antes. Dava pra perceber.

Para o jogo, a roça foi perfeita. Os dois peões que se salvaram eram os principais alvos da casa. Lucas e Rachel aproveitaram as interações com Galisteu para se posicionarem mais uma vez com firmeza e contundência. Foi uma noite de gala.

Ambos se revezaram nos ataques contra Darlan, que é o líder do grupão hegemônico que ditou o ritmo dessa primeira semana, e também contra Cariúcha, que é quem verbaliza de maneira mais espalhafatosa e aberta o desagrado com os adversários.

No momento mais divertido da noite, Rachel falou que Cariúcha tenta ser a Jojo, sua inimiga aqui fora, mas que não chega sequer aos pés dela. Pura catarse, enquanto as câmeras capturavam a expressão de ódio, constrangimento e confusão da peoa.

Os próximos dias prometem ser animados.

NOTAS DE A FAZENDA

Avaliações rápidas de acontecimentos relevantes no programa de ontem

Nota 4

Para o excesso de frases feitas da Galisteu em absolutamente todas as suas aparições. Fica parecendo um personagem da Escolinha do Professor Raimundo, mais especificamente o Armando Volta -um aluno que em dado momento passou a ter tantos bordões que não sobrava nem tempo para Chico Anysio fazer uma pergunta.

Nota 0

Para Cezar Black, que entendeu o resultado da roça como um aviso de que o público não quer brigas em A Fazenda. Ele queria uma resposta e não entendeu absolutamente nada. Jaquelline complementou concluindo que "o Brasil quer amor". Estamos perdidos.

