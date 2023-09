Morte de Jeff Machado: justiça marca 1ª audiência de instrução dos acusados

Jefferson Machado desapareceu no dia 27 de janeiro deste ano. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) o declarou desaparecido no dia 9 de fevereiro.

Em maio, o corpo do ator foi encontrado dentro de um baú concretado no chão de um imóvel em Campo Grande, na zona oeste do Rio. A identificação do artista ocorreu por meio de análise das digitais.

Os dois homens responderão pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e crimes patrimoniais.

Jeander foi preso no dia 2 de junho, no bairro de Santíssimo, Zona Norte do Rio. Já Bruno foi detido durante ação policial no Morro do Vidigal, na zona sul da capital, no dia 15 do mesmo mês.

Bruno Rodrigues, suspeito de matar Jeff Machado, foi encontrado no Morro do Vidigal em junho Imagem: Reprodução/TV Globo

Quem era Jeff Machado?

Natural de Araranguá, em Santa Catarina, Jeff era ator. Formado em Jornalismo e Cinema, ele trabalhou como colunista social em revistas de Rio do Sul, Vale do Itajaí e Florianópolis.