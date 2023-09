Monark: por que youtuber foi processado por ministro do presidente Lula?

"Reconheço a competência federal, tendo em vista que a conduta praticada, na forma narrada na peça inicial, teve como objeto a lesão da honra da parte querelante enquanto Ministro de Estado do Governo Federal e não somente com relação à sua vida particular", justificou a magistrada.

Procurada por Splash, a defesa de Monark não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado. A reportagem também entrou em contato com o gabinete do ministro Flávio Dino, e aguarda retorno.