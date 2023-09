Modelo do Onlyfans que é estudante de medicina desabafa: 'Me desmerecem'

Ser uma estudante de medicina que paga os estudos com o trabalho realizado no OnlyFans é um grande motivo para que ela ouça muitas críticas. "É incrível como sou criticada constantemente pelo meu trabalho e os assediadores são tratados muitas vezes pelas pessoas como 'meninos que cometem erros'. Isso é um absurdo!", lamentou.

A influencer, que possui 250 mil seguidores no Instagram, diz receber acusações de ter transado com um funcionário da Universidade para conseguir a vaga no curso. "Eles me desmerecem. Não viram que eu estudei por três anos em um curso preparatório, fiquei noites sem dormir e me esforcei ao máximo para passar em 14º lugar no vestibular por mérito", finalizou.