Letícia Almeida sobre mulher ser submissa ao homem: Mundo caminhou pra isso

Letícia Almeida, 27, respondeu algumas perguntas enviadas por seus seguidores no Instagram na noite de quinta (28). Entre as opiniões dadas, a atriz falou sobre a mulher ser submissa ao homem.

Questionada se acredita que o gênero feminino deve ser submisso ao masculino, Almeida postou uma imagem que explica a "ordem bíblica da família". Com um guarda-chuva explicando a teoria, o desenho compartilhado pela famosa explica que a hierarquia começa por Deus, seguido pelo marido, abaixo a esposa e, no final, os filhos. "Botei desenhando para vocês entenderem. As minhas filhas já entenderam. Tete tem 3 anos e Madah 5", escreveu ela.

Letícia também respondeu se a mulher poderia trabalhar. "Na maioria dos casos, a mulher precisa trabalhar porque o mundo caminhou para isso por conta do pecado e do desejo exacerbado por 'independência', que de bom não tem nada", afirmou.