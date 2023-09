Kally revela conselho inusitado de avó: 'Comer bosta dá dinheiro'

Kally Fonseca revelou um conselho inusitado que recebeu da avó em A Fazenda 15 (Record). Saiba mais a seguir.

O papo começou quando Kally questionou sobre o cocô que estava no gramado. Após Jaquelline destacar que as fezes do primeiro dia eram mais "secas", a peoa contou sobre o conselho da avó.

Kally: "Minha avó sempre dizia que comer bosta dá dinheiro."

Kally: "Então, eu comi bosta já no primeiro dia."

Alfinetada em peão

A cantora de forró também alfinetou Shayan. Em conversa com a aliada, a famosa ressaltou que não gostou do peão dizer que ela não fazia sua parte com o cavalo Colorado.

Kally: "Eu tinha medo até de rã. E eu escolhi, para ter um desafio grande, cuidar do cavalo."

Kally: "E ele veio dizer que Jaque estava fazendo tudo só, no qual eu não conseguia nem chegar perto."

Jaquelline: "Então, fala: 'Achei muito feio'."

Kally: "Uma pessoa que fala tanto de preconceito... Eu, no lugar dele, falaria: 'parabéns, você é uma pessoa corajosa'."

