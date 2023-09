Jaquelline pega cocô de animais e peão dispara: 'Está se divertindo'

Em A Fazenda 15 (Record), André e Jaquelline coletaram as fezes dos animais para jogar no lixo e a peoa pontuou que nem podia ter medo.

A ex-BBB 18 ainda destacou que não poderia reclamar por ser formada em Biomedicina.

Jaquelline: "Eu, como sou biomédica, não posso ter medo de m*rda, né?"

André: "Maneiro, hein?! Como você está?"

Jaquelline: "Eu estou de boa."

André: "Está se divertindo."

