Estilista apontada como pivô da separação de Preta Gil processa jornalistas

Preta Gil e Rodrigo Godoy oficializaram a separação em abril deste ano. O personal saiu da casa da cantora e parou de acompanhá-la no tratamento contra o câncer de intestino, diagnosticado em janeiro deste ano.

A união já vinha desgastada desde antes do diagnóstico, segundo o colunista Lucas Pasin, colunista de Splash.

Ingrid Lima foi apontada como pivô do término por Léo Dias, do Metrópoles. Inicialmente, Preta evitou falar do assunto, mas acabou desabafando aos poucos.

"Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa, que com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto", disse ela, sem citar nomes.

No início deste mês, Preta voltou a desabafar: "Essa noite tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo. Não consigo aceitar. Como fui casada 9 anos e meio com um homem desses?"