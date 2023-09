Hélio é filho de Agatha? O que sabemos sobre a relação em 'Terra e Paixão'

Principal vilã de "Terra e Paixão", Agatha (Eliane Giardini) já confessou ter tido um terceiro filho após deixar Nova Primavera. Tudo indica que este filho seja Hélio (Rafael Vitti), novo engenheiro da cooperativa que se tornou amante de Petra (Debora Ozório), filha caçula de Antônio (Tony Ramos).

No folhetim, Agatha revelou que o filho misterioso mora na Europa há anos e deixou de falar com ela por influência da família de Evandro (Rafael Cardoso), médico com quem ela teve um romance proibido e fugiu da cidade para escapar da fúria de Antônio.

Como a megera foi condenada pela morte do médico, ela disse a Antônio que o rapaz se mudou para fora do Brasil e nunca mais falou com ela.