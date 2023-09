Ex-colega de Meghan Markle se desculpa após postar fotos da atriz; entenda

Ele disse que se sentiu "envergonhado" pela falha e removeu a publicação. "Nos últimos dias, eu, de forma tola, sem pensar, deixei uma visita às memórias de 'Suits' me distrair da luta contínua e real de todos do [sindicato] para conseguir uma compensação e proteções realistas do século 21 para nossos membros. Foi uma distração vergonhosa, e eu sinto muito. Sou muito grato a todos que gentil e rapidamente me corrigiram e estou animado para continuar a luta nos próximos dias e semanas."

A greve dos roteiristas acabou, mas os atores continuam buscando um acordo com os estúdios.