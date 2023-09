Esposa de Kayky Brito comemora alta hospitalar do ator: 'Batalha continua'

Agradecimento a Deus: "Deus foi muito bom com você e te deu essa nova oportunidade de viver. Para você e, também, a nós, para podermos olhar a vida de um outro ângulo, dentro desse cenário. Esse mesmo Deus me deu força para aguentar o que tive que suportar para estar aí com você, ao seu lado, e não desmoronar. E, apesar de tudo, eu segui firme, dia após dia, minuto a minuto."

Declaração de amor: "A nossa batalha continua, com coragem e consciência de que juntos somos mais fortes! Eu te amo!"

O obrigado para a equipe médica: "Quero aproveitar esse texto e agradecer aos médicos que estiveram focados, com todo o cuidado e atenção, no melhor para a recuperação do Kayky. Dr Edno que esteve à frente da melhor equipe e que conduziu tudo com maestria, Dr Ney, Dr Gustavo, Dra Milena e Dra Iane que completaram esse time vitorioso. Agradeço aos enfermeiros e técnicos que estavam ali dispostos e acolhedores. Além de todos os outros integrantes como as nutricionistas, fonoaudiólogas e principalmente a Dra Ana da parte da fisioterapia e todos os seus assistentes! Todo pessoal da cozinha e limpeza, do café, assim como o pessoal do relacionamento médico que foram muito humanos comigo."

A volta para Curitiba enquanto Kayky continua se recuperando no Rio: "Com o coração muito alegre, porém partido, agora é minha hora de ir. Enquanto o Kayky segue se recuperando um pouco mais no Rio, eu sigo para Curitiba, vou cuidar da nossa família e da vida que escolhemos ter juntos, até ele poder voltar. Sigo na fé e em paz, transmitindo amor e só boas energias."