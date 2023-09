Do acidente à alta: o passo a passo da recuperação de Kayky Brito

Sthefany Brito caiu no choro ao comentar sobre Kayky Brito Imagem: Reprodução/Instagram

No dia 26, Sthefany gravou um vídeo para falar sobre a recuperação do irmão. "Cada pequena coisinha, cada sinal de melhora do Kayky era comemorado como uma grande benção: cada exame de sangue que dava uma alteração para melhor, cada infecção que acusava que estava diminuindo, cada duas horas que ele passava sem febre", disse.

Ela também relembrou o momento em que o irmão a chamou pela primeira vez após o acidente. "O dia de extubar, o dia que eu vi pela primeira vez ele de olho aberto, o dia que eu vi ele me chamar, foi Deus em todos os momentos, abençoando a gente, e, assim, eu me sinto a pessoa mais abençoada do mundo, de verdade", contou.

Hoje, no início da tarde, a unidade confirmou a alta hospitalar. "O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência."

Investigações

Bruno De Luca ao deixar delegacia no início do mês Imagem: Fabrício Pioyani/AgNews

A Polícia Civil concluiu que Diones Coelho da Silva, 41, motorista envolvido no atropelamento, dirigia abaixo da velocidade permitida no trecho da avenida Lúcio Costa. Ele trafegava a uma média de 48 km/h (em constante desaceleração) quando atropelou o ator de 34 anos. A velocidade permitida na via é de 70 km/h.